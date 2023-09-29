Adana'da hasadı başladı, kahve olarak tüketiliyor: Kilosu 80 TL!

Adana'nın Feke ilçesinde bin 500 rakımlı yamaçlarda ve Kozan ilçesinde kale eteklerinde menengiç hasadı başladı.

Geçmiş yıllara oranla bu yıl daha verimli olduğu ifade edilen menengiç ağaçlarından tek tek toplanan ürünler kahve ve çerezlik ayrılarak bin bir emekle toplanıyor.

"BİZ 15 KİLOGRAM HASAT EDİYORUZ"

Toros Dağı eteklerinden Anadolu’ya lezzetin yayıldığını kaydeden Seher Solmuşgül, "Köyümüz bin 500 rakımda. Doğadan gelen şifalı bitkilerden biri menengiç. Anadolu’ya hem çerez, hem de kahve olarak sunuluyor. Burada çok fazla ağaçta menengiç var. Her gün topluyoruz. Herkesin bahçesinde ağaçların büyüklüğüne ve alanına göre hasat süresi değişiyor. Biz 15 kilogram kadar hasat ediyoruz" dedi.

"KİLOSU 80 TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

"Menengiç yeşil ve kırmızı olarak ayrılıyor" diyen Solmuşgül, "Yeşiller yıkandıktan sonra kurumaya bırakılıyor. Yeşili kahve ve çerez oluyor. Kırmızısı büyük baş hayvanların yemlerinde kullanılıyor. Kilosu 50 TL’den başlıyor 80 TL’ye kadar çıkıyor. Buradan hasat sonrası Anadolu’ya uzanan bir lezzet" ifadelerini kullandı.

MENENGİÇ

Menengiç, Akdeniz ve Orta Doğu bölgelerinde yetişen, sakız ağacıgiller familyasına ait bir ağaç türüdür. Bilimsel adı Pistacia terebinthus olan menengiçin meyveleri ve tohumları çeşitli şekillerde tüketilebilir.

Menengiçin faydaları

Menengiç, içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde insan sağlığı için pek çok fayda sağlar.

Bunlardan bazıları şunlardır:

- Stresi azaltır: Menengiç, içerdiği B vitaminleri sayesinde sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler ve stresi azaltır,

- Kansızlığı giderir: Menengiç, demir açısından zengin bir besindir. Bu nedenle kansızlığa iyi gelir,

- Kas sağlığını destekler: Menengiç, protein açısından zengin bir besindir. Bu nedenle kas sağlığını destekler,

- Metabolizmayı hızlandırır: Menengiç, lif açısından zengin bir besindir. Bu nedenle metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur,

- Alerjileri azaltır: Menengiç, içerdiği antioksidanlar sayesinde alerjileri azaltmaya yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığını destekler: Menengiç, içerdiği antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını destekler ve cildin yaşlanmasını geciktirir.

MENENGİÇ NASIL TÜKETİLİR?

Menengiç, farklı şekillerde tüketilebilir. En yaygın tüketim şekli, tohumlarının kurutularak kahve olarak tüketilmesidir. Menengiç kahvesi, antep fıstığı kahvesine benzer bir tada sahiptir. Menengiç tohumları, direkt olarak kuru yemiş olarak da tüketilebilir. Ayrıca menengiç tohumunun yağında bıttım sabunu da yapılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem