Kars'ta üretiliyor, sofraların vazgeçilmezi: Kilosu 200 TL!

Peynir üretiminde önemli bir yere sahip Kars'ta, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan tuluk peyniri, tuluğun açılmasıyla birlikte kısa sürede tükeniyor. 3 aylık dinlenme süresinin ardından yeşillendikten sonra satışa sunulan tuluk peynirinin kilosu 200 TL'den alıcı buluyor.

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Özellikle kış mevsiminde çok tüketildiği için Kars merkez ve köylerinde bahar aylarında keçi ve koyun derisine basılan tuluk peyniri, sonbaharın gelmesiyle birlikte tezgahlardaki yerini aldı.

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan tuluk peynirinin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden eden Nürettinoğulları Kars Mandıra Sahibi Mahmut Bilgir, "Asırlar boyu dede babadan gelme peynirdir. Kars sofralarının olamazsa olmazıdır. Kars çeçil peyniri, diğer adıyla tuluk peyniri, yeşerdiği zaman doğal antibiyotik içerir. Kesinlikle küfü insana dokunmaz. Faydası vardır, zararı yoktur. Yıllardır yiyoruz, yılları geçtik asırlardır yiyoruz. Doğal antibiyotik olarak bilinir" dedi.

"GÜNÜMÜZDE BU PEYNİRİ YAPANLAR AZALDI"

Tuluk peyniri yapanlarının sayısının çok az olduğuna dikkat çeken Mahmut Bilgir, "Kars’ın vazgeçilmezi olduğu için rağbeti oldukça fazla, günümüzde yapan da azaldığı için daha çok rağbet görmeye başladı. Önceleri köyde annelerimiz, nenelerimiz yapıyordu. Şimdi kimse yapmıyor. Ben de anneme yaptırdığım için elimce mevcut, benden sonra da olmayabilir" diye konuştu.

Kars'ta üretiliyor, sofraların vazgeçilmezi: Kilosu 200 TL! - Resim : 1

KİLOSU 200 TL

Kars’ta basıldığı tuluğun büyüklüğüne göre; 40-50 ve 70 kilo gelen tulukların içerisinden çıkan yeşil çeçil peynir kilosu 200 liradan satılıyor. Kars Kaşarı ile aynı fiyata satılan tuluk peyniri Kars içinde ve Kars dışından vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 70 kiloluk tuluklar açıldıktan kısa süre sonra tükeniyor.

TULUK PEYNİRİ

Tuluk peynirinin besin değeri oldukça yüksektir. Protein, kalsiyum ve fosfor açısından zengin bir besindir. Ayrıca, A ve D vitaminleri de içerir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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