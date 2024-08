İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor

Yediğimiz her incirin içinde, incirin oluşmasını bu meyvenin oluşmasını sağlayan bir incir arısı bulunur. İncirler, incir arısı olmadan döllenemezler ve yediğimiz incir şekline dönüşemezler. Dişi incir arısı, incirin altında bulunan küçük delikten girdikten sonra kanatları kopar bir daha dışarı çıkamaz. İçeriye bıraktığı yavrular ise boyutları sayesinde dışarı çıkarlar.



İncir arıları, incir olmadan türlerini devam ettiremez çünkü larvalarını doğada onlara tek uygun üreme ortamı sunan incirin içine bırakmak zorundadır. İçeride kalan dişi arı, incirin salgıladığı fisin enzimi ile proteinlerine parçalanır ve meyvenin öz maddesine karışır. Yani yediğimiz her incir ile bir incir arısını da yemiş oluruz. Bir başka deyişle incir, doğanın bir kural ihlalidir. Üremek için kurban edilmiş bir eşek arısına ya da içinde ölen bir böceğe ihtiyaçları vardır.