Kızılcık Şerbeti'nde Ortalık Fena Karışacak! Ünlü İsim Diziye Dahil Oluyor, Tüm Dengeler Değişiyor

DİZİYE SÜRPRİZ KONUK GELİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin 100. bölümünde tansiyonu artıracak bir karakter geliyor. Şarkıcı Murat Balcı, Kızılcık Şerbeti’ne konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Balcı, Hollanda’dan gelen Leo karakteriyle Işıl’ın eski sevgilisine hayat verecek. Bu sürpriz gelişmeyle birlikte dizide ilişkiler yeniden şekillenecek gibi görünüyor.

Ayrıca Murat Balcı’nın, geçtiğimiz sezon sonunda diziden ayrılan Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman’ın yakın arkadaşı olması da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.