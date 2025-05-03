Kızılcık Şerbeti'nde Ortalık Fena Karışacak! Ünlü İsim Diziye Dahil Oluyor, Tüm Dengeler Değişiyor
Kızılcık Şerbeti’nde ayrılık rüzgarı sürerken 100. bölüme damga vuracak sürpriz bir isim kadroya katılıyor. Gelişiyle tüm dengeleri alt üst edecek karakter, ilişkilerde büyük kırılmalara yol açacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Cuma akşamlarının zirveden inmeyen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran yapımda, ayrılık haberleri ve sürpriz gelişmeler gündeme damga vurdu.
Show TV ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Gold Film imzalı dizide, seyircinin uzun süredir tanıdığı bazı karakterlerle vedalaşma süreci başladı. Sibel Taşçıoğlu’nun hayat verdiği Pembe karakterinin ayrılığı sonrası, kadroda yeni boşluklar doğdu.
DİZİDE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR
Dizinin sevilen karakterlerinden Metehan’a hayat veren Rahimcan Kapkap ve Meri karakteriyle ekrana gelen Şebnem Bozoklu’nun da projeye veda edeceği öğrenildi. Özellikle sosyal medya kullanıcıları, bu ayrılıkların ardından dizide nelerin değişeceğini merakla bekliyor.
DİZİYE SÜRPRİZ KONUK GELİYOR
Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin 100. bölümünde tansiyonu artıracak bir karakter geliyor. Şarkıcı Murat Balcı, Kızılcık Şerbeti’ne konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Balcı, Hollanda’dan gelen Leo karakteriyle Işıl’ın eski sevgilisine hayat verecek. Bu sürpriz gelişmeyle birlikte dizide ilişkiler yeniden şekillenecek gibi görünüyor.
Ayrıca Murat Balcı’nın, geçtiğimiz sezon sonunda diziden ayrılan Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman’ın yakın arkadaşı olması da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
DİZİDEN BAŞKA AYRILAN İSİM OLMAYACAK
Diziden gelen haberlere göre, Sibel Taşçıoğlu’nun ardından Şebnem Bozoklu ve Rahimcan Kapkap dışında bu sezon başka bir ayrılığın yaşanmayacağı belirtildi. Yeni karakterlerle birlikte hikayenin nasıl şekilleneceği ise şimdiden büyük bir merak konusu.