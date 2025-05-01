Kızılcık Şerbeti’nde Ayrılık Fırtınası! Pembe ve Meri’den Sonra O İsim de Gidiyor

PEMBE VE MERİ KARAKTERİNDEN SONRA O İSİM DE AYRILIYOR

İlk olarak, dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Pembe’ye hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun kadrodan çıkarılmasıyla başlayan ayrılık süreci, izleyicileri adeta şoke etmişti. Bu gelişmenin yankıları sürerken, 3. sezonda Meri karakteriyle diziye dahil olan başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu’nun da veda edeceği duyuruldu. Şimdi ise dizinin uzun soluklu oyuncularından biriyle daha yollar ayrılıyor...