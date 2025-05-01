Kızılcık Şerbeti’nde Ayrılık Fırtınası! Pembe ve Meri’den Sonra O İsim de Gidiyor
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde peş peşe gelen ayrılık haberleri izleyiciyi sarstı. Pembe ve Meri karakterlerinin ardından şimdi de 3 sezondur dizide yer alan bir oyuncu daha veda ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Reyting rekorları kıran ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kızılcık Şerbeti dizisinde peş peşe yaşanan ayrılıklar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizi 4. sezon onayını almışken, kadrosundaki sürpriz değişikliklerle yeniden gündeme oturdu.
PEMBE VE MERİ KARAKTERİNDEN SONRA O İSİM DE AYRILIYOR
İlk olarak, dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Pembe’ye hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun kadrodan çıkarılmasıyla başlayan ayrılık süreci, izleyicileri adeta şoke etmişti. Bu gelişmenin yankıları sürerken, 3. sezonda Meri karakteriyle diziye dahil olan başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu’nun da veda edeceği duyuruldu. Şimdi ise dizinin uzun soluklu oyuncularından biriyle daha yollar ayrılıyor...
METEHAN KARAKTERİ DİZİYE VEDA EDECEK
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 3 sezondur dizide Metehan karakterine hayat veren genç oyuncu Rahimcan Kapkap, 30 Mayıs’ta yayınlanacak sezon finaliyle birlikte Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek.
FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti’nin 30 Mayıs’ta yayınlanacak sezon finali bölümü, ayrılıklar nedeniyle şimdiden büyük merak konusu haline geldi. İzleyici, yeni sezonda neler yaşanacağını ve boşalan rollerin nasıl doldurulacağını heyecanla bekliyor.