Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: Türkiye Atağa Geçti! Sıralamadaki Yeri Şaşırttı

ABD merkezli savunma analiz şirketi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyadaki en güçlü askeri yapıları listelediği raporunu yayımladı. Türkiye'nin listede ulaştığı konum, birçok kişiyi şaşırttı ve gururlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Ordu savaş Ülke puanı
Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: Türkiye Atağa Geçti! Sıralamadaki Yeri Şaşırttı - Resim: 1

Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece kendi coğrafyasında değil, küresel ölçekte de dikkat çeken bir güç olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin askeri kabiliyetleri ve stratejik etkinliği sadece bölge ülkelerinde değil, Avrupa ve Balkanlar’da da yakından izleniyor. Özellikle Kosova gibi dost ülkelerde Türk ordusuna karşı duyulan sevgi ve güven, uluslararası itibarı güçlendiriyor.

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Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: Türkiye Atağa Geçti! Sıralamadaki Yeri Şaşırttı - Resim: 2

Global Firepower tarafından hazırlanan “Dünyanın En Güçlü Orduları” listesi, çok sayıda verinin kapsamlı bir analizine dayanıyor. Asker sayısından teçhizat envanterine, lojistik kapasiteden doğal kaynaklara erişime, coğrafi avantajlara kadar birçok kriter değerlendirmeye alınarak ülkelerin askeri gücü puanlandı.

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Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: Türkiye Atağa Geçti! Sıralamadaki Yeri Şaşırttı - Resim: 3

TÜRKİYE 11'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Toplam 145 ülkenin dahil edildiği sıralamada Türkiye, geçtiğimiz yıl 13. sıradayken bu yıl iki basamak yukarı çıkarak 11. sıraya yerleşti. Bu yükseliş, Türkiye’nin savunma alanında gerçekleştirdiği yatırımların ve ordunun kabiliyetlerinin gelişmesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye böylece birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak dikkat çekici bir konuma ulaştı.

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Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: Türkiye Atağa Geçti! Sıralamadaki Yeri Şaşırttı - Resim: 4
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Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: Türkiye Atağa Geçti! Sıralamadaki Yeri Şaşırttı - Resim: 5

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA SAHİP 20 ÜLKESİ

Amerika Birleşik Devletleri

Rusya

Çin

Hindistan

Birleşik Krallık

Güney Kore

Pakistan

Japonya

Fransa

İtalya

Türkiye

Brezilya

Endonezya

Mısır

Ukrayna

Avustralya

İran

İsrail

Vietnam

Polonya

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