Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: Türkiye Atağa Geçti! Sıralamadaki Yeri Şaşırttı
ABD merkezli savunma analiz şirketi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyadaki en güçlü askeri yapıları listelediği raporunu yayımladı. Türkiye'nin listede ulaştığı konum, birçok kişiyi şaşırttı ve gururlandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece kendi coğrafyasında değil, küresel ölçekte de dikkat çeken bir güç olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin askeri kabiliyetleri ve stratejik etkinliği sadece bölge ülkelerinde değil, Avrupa ve Balkanlar’da da yakından izleniyor. Özellikle Kosova gibi dost ülkelerde Türk ordusuna karşı duyulan sevgi ve güven, uluslararası itibarı güçlendiriyor.
Global Firepower tarafından hazırlanan “Dünyanın En Güçlü Orduları” listesi, çok sayıda verinin kapsamlı bir analizine dayanıyor. Asker sayısından teçhizat envanterine, lojistik kapasiteden doğal kaynaklara erişime, coğrafi avantajlara kadar birçok kriter değerlendirmeye alınarak ülkelerin askeri gücü puanlandı.
TÜRKİYE 11'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Toplam 145 ülkenin dahil edildiği sıralamada Türkiye, geçtiğimiz yıl 13. sıradayken bu yıl iki basamak yukarı çıkarak 11. sıraya yerleşti. Bu yükseliş, Türkiye’nin savunma alanında gerçekleştirdiği yatırımların ve ordunun kabiliyetlerinin gelişmesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye böylece birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak dikkat çekici bir konuma ulaştı.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA SAHİP 20 ÜLKESİ
Amerika Birleşik Devletleri
Rusya
Çin
Hindistan
Birleşik Krallık
Güney Kore
Pakistan
Japonya
Fransa
İtalya
Türkiye
Brezilya
Endonezya
Mısır
Ukrayna
Avustralya
İran
İsrail
Vietnam
Polonya