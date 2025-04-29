Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı

CAA yetkilileri, özellikle hatalı üretilen ya da yanlış kullanılan lityum pillerin kısa devreye yol açabileceğini belirtti. Bu durumun, "termal kaçış" adı verilen bir süreçle pillerin aşırı ısınmasına ve patlayarak diğer pilleri de tutuşturmasına neden olabileceği ifade edildi. Uçuş sırasında meydana gelebilecek böyle bir patlamanın ciddi güvenlik riski taşıdığına dikkat çekildi.