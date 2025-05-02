ATV'nin Fenomen Dizisinde Büyük Veda! İki Başrol Oyuncusu Birden Ayrılıyor

191. BÖLÜMDE AYRILACAKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, dizinin sevilen karakterleri olan Orhan Bey ve Nilüfer Hatun, 191. bölümde ekranlara veda edecek. Dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz üstleniyor.

Senaryosuyla izleyiciyi her hafta sürükleyici bir hikayeye dahil eden Kuruluş Osman, ayrılıklarla birlikte yeni karakterlerle yoluna devam edecek.