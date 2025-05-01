Türkiye’nin Favori Çikolatası Belli Oldu! Tatlı Tercihinde Zirve Değişmedi
Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’nin en sevilen çikolatası belli oldu. Yüzde 54,4’lük oranla zirvede yer alan sütlü çikolata, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tatlı tutkunlarının vazgeçilmezi çikolata, Türkiye’de de geniş bir kitle tarafından büyük ilgi görüyor. Yapılan güncel bir araştırma, Türk halkının en çok tercih ettiği çikolata türünü ortaya koydu. Sonuçlara göre, yıllar geçse de sütlü çikolata, hala tahtını kaptırmıyor.
SÜTLÜ ÇİKOLATA AÇIK ARA ÖNDE
Yumuşak aroması, yoğun süt tadı ve her yaştan tüketiciye hitap eden yapısıyla sütlü çikolata, %54,4 oranla en çok tercih edilen çikolata türü oldu. Özellikle çocukların favorisi olan sütlü çikolata, erişkinler arasında da popülaritesini koruyor.
BİTTER VE FINDIKLI ÇİKOLATALAR DA LİSTEDE
Sütlü çikolatayı, güçlü kakao aromasıyla dikkat çeken bitter çikolata %41,9 ile ikinci sırada takip ediyor. Çıtır dokusuyla damaklarda iz bırakan fındıklı çikolata ise %30,3 oranla üçüncü sırada yer aldı. Listenin dördüncüsü ise %21,3 ile fıstıklı çikolata oldu.
Bu veriler, Türkiye’de çikolata zevklerinin zaman içinde çeşitlendiğini gösterse de, klasikleşmiş lezzetlerden olan sütlü çikolatanın hala zirvede yer aldığını ortaya koyuyor.