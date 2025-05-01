Türkiye’nin Favori Çikolatası Belli Oldu! Tatlı Tercihinde Zirve Değişmedi

Tatlı tutkunlarının vazgeçilmezi çikolata, Türkiye’de de geniş bir kitle tarafından büyük ilgi görüyor. Yapılan güncel bir araştırma, Türk halkının en çok tercih ettiği çikolata türünü ortaya koydu. Sonuçlara göre, yıllar geçse de sütlü çikolata, hala tahtını kaptırmıyor.