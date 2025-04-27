Kurban Bayramı Öncesi Tümden Değişti! Artık Zorunlu Oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin taşınmasına ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Hazırlanan yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan değişiklikle birlikte, hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyesinde kullanılan belgelerin elektronik ortamda da düzenlenebilmesine imkan tanındı. Ayrıca, hayvan taşıyan araçlar ve sahipleri için yeni denetim zorunlulukları getirildi.
VETERİNER YOL KONTROL İSTASYONLARI ZORUNLU OLACAK
Bakanlık tarafından kurulacak veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarına giriş, nakil yapan araçlar için mecburi hale getirildi. Bu istasyonlarda hayvanların sağlık kontrolleri yapılacak. Kontrol noktalarına uğramayanlara ise para cezası uygulanacak.
VETERİNER SAĞLIK RAPORLARININ GEÇERLİLİK SÜRESİ KISALTILDI
İller arası hayvan hareketlerinde, veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süresi 5 günden 3 güne indirildi. Böylece, hayvan sağlığı ve nakil süreçlerinin daha etkin bir şekilde takip edilmesi hedefleniyor.
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ NETLEŞTİ
Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek.