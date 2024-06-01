Her gün 5 tane ceviz yiyen yaşadı: Etkisini duyan kuru yemişçiye koşacak. Her gün ceviz yemek neye iyi gelir?

Kuru yemişler, sağlığımız için bir dizi yarar taşıyan lezzetli atıştırmalıklardır. Ancak ceviz, kuru yemişler arasında en sağlıklı olarak nitelendirilebilecek kuru yemişlerden biridir. İçerdiği güçlü besin değerleri sayesinde ceviz, güçlü potansiyel faydalara sahiptir.

A, E, C, B1 ve B2 vitaminlerini barındıran ceviz aynı zamanda demir, magnezyum, bakır, çinko ve fosfor minerallerini bolca içerir.

Her gün düzenli olarak ceviz tüketmek, sağlığımız için oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Cevizin bu etkilerini duyunca tüketmeyi asla ihmal etmeyeceksiniz.

İşte her gün ceviz yemenin güçlü etkileri...