Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Yaşlanmayı geciktiren saçları ışıl ışıl yapan besin meğer oymuş. Her gün 1 kaşık için

Canan Karatay'dan sağlıklı yaşamın bir sırrı daha ortaya çıktı. Bu formül hem yaşlanmayı geciktiriyor hem de saçları ışıl ışıl yapıyormuş. İşte o mucizevi formül...

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Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Yaşlanmayı geciktiren saçları ışıl ışıl yapan besin meğer oymuş. Her gün 1 kaşık için - Resim: 1

Ezber bozan açıklamalarıyla dönem dönem gündemden düşmeyen isimlerden bir tanesi şüphesiz Canan Karatay olurken, Karatay'dan yine oldukça dikkat çekici bir öneri geldi.

Sağlıklı ve kaliteli yaşam için çeşitli önerilerde bulunan Karatay bu kez o gıdanın düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini duyurdu.

Kişide var olan tüm sağlık problemlerinin kısa sürede çözüleceğini söyleyen Karatay'ın önerisi tahin oldu.

İşte tahin tüketiminde bilinmeyen o detaylar...

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