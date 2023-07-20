Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk canlı yayında sızdırılan toplantı görüntüleri hakkında ilk kez konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"(Genel Başkanın değişmesi için ne olması gerekir?) Geçmişte nasıl değişmezse şimdi de öyle değişir. Ben hiç bir delegeye gel bana oy ver demem. Ben milletvekiline oy ver demem. Biz gelenekleri olan bir partiyiz. Genel Başkan değişir elbette. Benim Genel Başkan olduğum dönemlerde de adaylar çıktı.

Her seçimde yenilgi deniyor. Yerel seçimlerde başarı kazandık. Bunu da yenilgi olarak aktarıyorlar. Eleştiriye saygım var. Kaptan gemisini fırtınada bırakıp gitmez, limana yanaştır

"YENİLGİ OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUM"

Seçim sonuçlarını yenilgi olarak değerlendirmiyorum. Seçim sonuçlarını kazanamadık. Biz demokratik bir seçim yapmadık. Seçim sonuçları yüzde 60-40 olsaydı yenilmiş olurduk. Biz devletin kullandığı bütün imkanlara bütün sahtekarlığına rağmen 25 milyon insanın oyunu aldık. 25 milyon insan oy vermesini yenilgi olarak göremezsiniz.

Yüzde 48 oy almamız çok güzel bir şey, otoriter bir yönetimde. Bir sosyal demokrat bir partiyiz, yani emekten yanayız, yani vergilerin adaletli alınması gerekmesinden yanayız.

"ÇADIR MAHKEMELERİNİ BEN Mİ KURDUM?"

Kandil'den yapılan açıklamada 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum' dendiğinde Erdoğan'ın işine yarar değil mi? Erdoğan'ın Kandil'le bir ilgisi yok muydu? Cumhuriyeti kuran parti terör örgütü ile yanyana getirilir mi? Terör örgütünün saldırısına uğrayan genel başkan nasıl terör örgütü ile yanyana getirilir. Çadır mahkemeleri kuran ben değilim. Erdoğan 'montaj. montaj' diye itiraf etti. Bir parti terör örgütüne 'sizin desteğinizi istemiyoruz' diye bir şey söyler mi? Muhatap alır mı? Terör örgütü izmi daha fazla zikredilsin diye yapar. Bütün terör örgütlerine karşıyız biz. Terör bir insanlık suçudur. Terör örgütü ile yanyana gelemezsiniz. Yanyana olan suçlanan biziz. Saldırıya uğrayan biz yine suçlanan biziz. Devletin bütün imkanları, parası kullanıldı, gayet iyi biliyoruz. Yüzde 48 oy almaz çok güzel bir şey otoriter yönetimde ve bütün olumsuz koşullara rağmen.

"BİZİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ DEMOKRASİDİR"

Avrupa Parlamentosu'nda 'dünyanın bütün demokratları birleşin' diye çağrı yaptım. Önce demokrasinin, insan haklarının gelmesi lazım. Hapishaneler tıka basa dolu. Açlık var. Adalet arayan insanlara her türlü adaletsizlik yapılıyor. Önceliğimiz demokrasiyi getirmek. 6 liderin bir araya gelmesinin temel hedefi bu zaten. Şeffaf ve adaletli toplumu yeniden inşa etmek. Biz elbette sosyal demokrat bir partiyiz. Emekten, alınterinden yanayız. Gelir dağılımın eşit olmasından, vergilerin adaletli olmasından yanayız. Seçim ittifakıydı. Seçim bitti, liderler olarak zaman zaman konuşuyoruz tabii.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

İttifak devam etmiyor. Özel olarak bir araya gelip ittifakı bitirmedik ama zaten seçim için birleşmiştik.

İMAMOĞLU'NUN SIZDIRILAN TOPLANTISI

Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Partiye uzun süre emek veren arkadaşlarımızın toplantısı diye düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici uygulamalar vardı. Bu toplantıyı normal bulmuyorum.

Disipline sevk etmeyi düşünmüyorum. Görevden almayı da düşünmüyorum. Parti sorunlar, çözülür. Ama bunları televizyon ekranlarında tartışmayı doğru bulmam. Parti disiplini açısından bu aşamada yanlış bulmuyorum. Bunu bir kriz olarak görmüyorum. Her toplantının etik kurallar etrafında yapılması lazım.

İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'na yeniden aday olmasını isterim."