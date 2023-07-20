Kılıçdaroğlu: 'KKTC'nin barış ve özgürlük bayramını kutluyorum'
Kemal Kılıçdaroğlu, "KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; Ada'ya barışı getirmek için mücadele eden dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında yayınladığı mesajda şunları kaydetti:
“KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; Ada'ya barışı getirmek için mücadele eden dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”