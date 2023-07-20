Kılıçdaroğlu: 'KKTC'nin barış ve özgürlük bayramını kutluyorum'

Kemal Kılıçdaroğlu, "KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; Ada'ya barışı getirmek için mücadele eden dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu: 'KKTC'nin barış ve özgürlük bayramını kutluyorum'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; Ada'ya barışı getirmek için mücadele eden dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”

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