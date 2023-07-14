Tanju Özcan'dan 'Kılıçdaroğlu talimat vermiş' çıkışı: 'Bu zevki onlara tattırmayacağım'

CHP Genel Merkezi önüne "Adalet ve Değişim" yürüyüşü düzenleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazeteci Fatih Altaylı’ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

3 Temmuz'da Bolu'dan başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünü dün CHP Genel Merkezi önünde sonlandıran ve koltuk fırlatan Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmıştı.

Altaylı’ya konuşan Özcan, “Genel Başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’unda partimden istifa edeceğim” dedi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

Dün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan aradı.

“CHP ile ilgili başından beri yaptığınız tutarlı eleştiriler ile ilgili bir CHP’li olarak teşekkür etmek istedim. Özellikle bugünkü yazınız ve ‘Atatürk öldü, bu parti ayakta kaldı. İnönü istifa etti, bu partiye bir şey olmadı. Kılıçdaroğlu gidince mi yıkılacak’ sözleriniz çok önemliydi.” dedi.

Ben de kendisine “Mücadeleniz haklı ama yönteminiz sizi haksız gibi gösteriyor. Biraz abarttınız. Kılıçdaroğlu’nu mazlum haline getirmemeniz lazımdı.” dedim.

“Haklısınız abarttım. Bunu da bilerek yaptım. Çünkü abartmadığınız zaman kimse dinlemiyor. Bilhassa biraz yüksek tondan gittim ki, toplum burada bir mesele olduğunu görsün istedim.” dedi.

Partiden kendisine yönelik tepkileri sordum.

“Partiye gönül verenleri saymıyorum. Onlar zaten benimle aynı fikirde ama pek çok parti yöneticisi, il başkanı hatta belediye başkanı haklı olduğumu söylüyor ama bunu açıkça yapmaya çekiniyorlar.”

“Sonuç olarak partiden atılan siz olacaksınız.” dedim.

“Haklısınız. Genel Başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’unda partimden istifa edeceğim.” diye yanıtladı.

Yazının tamamı