Kulis: Erdoğan, kendini içerde ve dışarda kıskaca alınmış hissediyor, ikna süreci devam ediyor

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Türkiye’nin dış politika tutumunun ekonomiyle ilişkili olduğu değerlendirmesinde bulunduğu bugünkü yazısında, “Sadece Erdoğan değil, Şimşek de sıkıştı” dedi.

“Kapalı kapılar ardındaki brifinglerde sunulan tablodan hoşlanmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendini içerde ve dışarda kıskaca alınmış hissediyor. Çünkü yabancı yatırımcı hâlâ güvenmiyor. Dolayısıyla yeni arayışlar ve yeni şans kapılarına ihtiyaç duyuluyor” diyen Babacan, “Cumhurbaşkanını ikna etme süreci devam ediyor” diye yazdı.

Babacan şunları kaydetti:

“Bakan Şimşek, ekonomi alanında daha net önlemler alınmasından yana, her şeyin kitabına göre yapılmasını istiyor. Siyaset ve hayatın gerçekleri öyle değil. Önce emekliye refah payı, ardından Cumhur İttifakı’nın küçük ortaklarının ısrar ettiği yeni emekli düzenlemesiyle ilgili verilmesi gereken karar, tam da böyle bir konu. Sadece Erdoğan değil, Şimşek de sıkışıyor. Seçim nedeniyle çok fazla radikal adımlar atılamayacak anlaşılan. Bu nedenle, bu ay yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında yeniden faiz artırımı olacak ama kimse 20 puanı geçmesini beklemiyor.”

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