Destici'den 'kız okulları'na destek: Kadın üniversiteleri ve hastaneleri de açmalıyız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz" sözlerine destek verdi.

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Destici'den 'kız okulları'na destek: Kadın üniversiteleri ve hastaneleri de açmalıyız

"Çocuklarımızın hangi okula gideceğine de aileleri ve kendileri karar verir" diyen Destici, "Japonya'daki gibi kadın üniversiteleri de açmalıyız. Şehir hastanelerinden başlayarak her ile en az bir kadın hastanesi de planlamalıyız" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Gerekirse kız okulları açabilmeliyiz" sözlerine tereddütsüz katıldığını ve desteklediğini ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanımızın kız çocuklarımız için müstakil okullar açılmasıyla ilgili önerisine tereddütsüz katılıyor ve destekliyorum. Laiklik adı altında buna karşı çıkanların asıl niyetlerinin inanç-din düşmanlığı olduğunu biliyoruz. Binaenaleyh onların zırvalarına aldırmadan çalışmalar süratle başlatılarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçirilmelidir.

Okullarımızın hangi türde ve ne şekilde olacağına TBMM, seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümet, Çocuklarımızın hangi okula gideceğine de aileleri ve kendileri karar verir. Gerisi lafügüzaf…

Japonya'daki gibi kadın üniversiteleri de açmalıyız. Şehir hastanelerinden başlayarak her ile en az bir kadın hastanesi de planlamalıyız. Hayatımızı, eğitim sistemimizi, üniversitelerimizi ya da hastanelerimizi emperyalist batıya ya da sola göre dizayn etmek zorunda değiliz. İlim nerede ise gidip alırız. Lâkin, yöntemi kendi inanç ve kültür değerlerimize göre kurgulayıp uygulamalıyız."

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