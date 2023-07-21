Engin Altay'dan 'uzaylı arka plan' açıklaması: Genel başkanımız gayet iyi bilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li isimlerle yaptığı toplantının sızdırılan görüntülerinde Engin Altay'ın arkasında uzay fonu kullandığı görülmüştü. Altay o fon hakkında açıklamada bulundu.

Engin Altay'dan 'uzaylı arka plan' açıklaması: Genel başkanımız gayet iyi bilir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde gerçekleştirilen ve CHP’den önemli isimlerin katıldığı bir zoom toplantısının 14 dakikalık kaydının sızdırılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, toplantıya arka fonda uzay fotoğrafı kullanarak katılan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay’dan açıklama geldi.

"GENEL BAŞKANIMIZ BENİM BU FONUMU GAYET İYİ BİLİR"

Altay’ın arka fonunda uzay fotoğrafı kullanması ve Onursal Adıgüzel ile aralarında geçen diyalog sosyal medya gündem oldu. Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Altay, gündem olan arka fonuyla ilgili, “Tüm zoom toplantılarında arkama bu sanal fonlardan yerleştiriyorum. Bazen arabada, bazen çok alakasız bir yerde, bazen evde olsam da. Bunlar sanal. Online yapılan MYK’larda da bazen bu fonu kullandım. Genel başkanımız benim bu fonumu gayet iyi bilir” ifadelerini kullandı.

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