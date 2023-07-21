İstanbul ve Ankara'da taksi ücretlerine zam: İşte yeni tarife

Ankara ve İstanbul'da indi-bindi taksi ücretinde değişiklik yapıldı. Son güncellenen fiyatla birlikte taksilerde indi-bindi ücretleri Ankara’da 50 lira, İstanbul’da ise 75 lira oldu.

Önceki gün yaptığı açıklamada akaryakıta gelen zamlardan taksici esnafının olumsuz etkilendiğini belirten Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, “Akaryakıta ciddi zam gelince esnaflarımız para kazanamayacak hale geldi. Biz de indi-bindi, açılış ve kilometre fiyatlarımıza aşağı yukarı yüzde 50’ye yakın zam yapmak durumunda kaldık. İndi- bindi ücreti 50 lira, açılış ücreti 18 lira, kilometre ücreti ise 15 lira olacak” demişti.

ANKARA'DA İNDİ BİNDİ 50 TL

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, “Yedek parça, sanayi masrafları, trafik sigortası, Bağ-Kur gibi bütün bu kalemlere zam geldi. Her şeyin fiyatı artış gösterdi. Bununla birlikte akaryakıta da ciddi zam gelince esnaflarımız para kazanamayacak hale geldi. Dolayısıyla biz de indi-bindi ücretlerimize, açılış ve kilometre fiyatlarımıza aşağı yukarı yüzde 50’ye yakın zam yapmak durumunda kaldık” dedi. Zamdan önce indi-bindi ücretinin 30 lira, açılış ücretinin 12 lira, kilometre ücretinin ise 10 lira olduğunu söyleyen Yiğiner, “İndi- bindi ücreti 50 lira, açılış ücreti 18 lira, kilometre ücreti ise 15 lira olacak. Fiyatlar bu hafta sonundan itibaren uygulamaya başlanacak” ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL'DA İNDİ BİNDİ 75 TL

İstanbul'da birçok vatandaşın şikayetçi olduğu konulardan biri olan taksi bulma güçlüğüne bu kez de indi-bindi ücreti eklendi. İstanbul'da ‘’indi-bindi’’ taksi ücreti 75 TL oldu.