KYK borcunu ödemeyenlere kötü haber: Hesaplara bloke konmaya başlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçlarına yönelik sıkı önlemler alıyor. Bakanlığa bağlı vergi dairelerine bu konuda talimat verilirken birçok vatandaşın ödenmeyen KYK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konuldu.

ODA TV'den Mert Taşçılar'ın haberine göre; Daha önce ödeme yapıp, ödemelerini aksatanlara ise vergi daireleri tarafından tek tek telefonla aranarak ödemelerine devam etmeleri yoksa hesaplarına bloke konulacağı şeklinde uyarısında bulunuldu.

Son dönemde yaptığı hamlelerle vatandaşın tepkisini çeken Bakan Şimşek sıkı para politikası uygulayacağını her fırsatta vurgulamıştı. Ancak buna karşın Bakan Şimek'in henüz zenginlere yönelik gelir vergisi düzenlemesine gitmemesi eleştirilere neden olmuştu.