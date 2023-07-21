Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ile zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu. Zorunlu karşılık değişikliğiyle, yaklaşık 500 milyar lira likidite fazlasının piyasadan çekilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yürürlüğe girdi.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, "Kur Korumalı Mevduat Hesapları" için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

Kararla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan miktarsal sıkılaştırma için ilk adım geldi. Böylece, TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 20 Temmuz Perşembe günü yaptığı toplantıda, politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltirken kademeli sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldığını duyurmuştu.

Manisa'da maden işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı, 1 işçi hayatını kaybetti Manisa'da maden işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı, 1 işçi hayatını kaybetti
Aşure pişirmek sanıldığı kadar zor değildir. Kıvamının şaşmaması için 1 kaşık tencereye ekleyin... Aşure pişirmek sanıldığı kadar zor değildir. Kıvamının şaşmaması için 1 kaşık tencereye ekleyin...
Köpek Dostu 3 Burç... Onlar köpekleri.. Köpekler de onları çok seviyormuş. Köpek Dostu 3 Burç... Onlar köpekleri.. Köpekler de onları çok seviyormuş.
Erdoğan'ın heyetinde yer almıştı: SADAT'dan 'Körfez seyahati' açıklaması SADAT'dan 'Körfez seyahati' açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar
Denizden sonra bu belirtiler varsa aman dikkat: Hemen ambulans çağırın Denizden sonra bu belirtiler varsa aman dikkat
Marmara için rekor sıcaklık alarmı verildi: Hafta sonu kavuracak! Marmara için rekor sıcaklık alarmı verildi: Hafta sonu kavuracak!
Engin Altay'dan 'uzaylı arka plan' açıklaması: Genel başkanımız gayet iyi bilir Engin Altay'dan 'uzaylı arka plan' açıklaması: Genel başkanımız gayet iyi bilir
Memuriyetten men edilmişti: Mahkemeden trans doktor Larin Kayataş hakkında karar Mahkemeden trans doktor Larin Kayataş hakkında karar