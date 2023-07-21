Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu. Zorunlu karşılık değişikliğiyle, yaklaşık 500 milyar lira likidite fazlasının piyasadan çekilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yürürlüğe girdi.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, "Kur Korumalı Mevduat Hesapları" için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

Kararla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan miktarsal sıkılaştırma için ilk adım geldi. Böylece, TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 20 Temmuz Perşembe günü yaptığı toplantıda, politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltirken kademeli sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldığını duyurmuştu.