Özdağ'ın 'Üç bakanlık ve MİT müsteşarlığı için anlaşmıştık' sözlerine CHP'den yanıt!

Zafer Partisi ve CHP arasında genel seçimler öncesi bakanlık ve MİT Başkanlığı için anlaşma yapıldığı iddialarına CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Özdağ'ın 'Üç bakanlık ve MİT müsteşarlığı için anlaşmıştık' sözlerine CHP'den yanıt!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması durumunda Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın verileceğini söylemiş; T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Özdağ, bakanlıkların mutabakatta yazdığını fakat MİT Başkanlığı'nın sözlü bir anlaşma olduğunu belirtmişti.

CHP'DEN YANIT 

Özdağ'ın iddialarına CHP'den yanıt geldi. 

Açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iddiaları "Zafer Partisi ile partimiz arasında kamuoyuna açıklanan bir protokol imzalanmıştı. Ayrıca 2 genel başkan arasında yapılan bir protokol daha vardı. Her iki protokolde de 3 bakanlık ve MİT müsteşarlığına dair bir düzenleme ve madde yer almamaktadır" sözleri ile yalanladı.

Etiketler
Zafer Partisi CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
CHP ve İYİ Parti arasındaki 'yerel seçim ittifakı' iddialarına yalanlama: 'Gündeme dahi gelmedi' CHP ve İYİ Parti arasındaki 'yerel seçim ittifakı' iddialarına yalanlama
Yeniden Refah Partisi'nde deprem! Erbakan'ın danışmanından zam istifası Yeniden Refah Partisi'nde deprem! Erbakan'ın danışmanından zam istifası
Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.
Aldığınız çilek bozuluyorsa artık dert değil. Aşçıların çileği 1 yıl boyunca saklama yöntemi... Aldığınız çilek bozuluyorsa artık dert değil. Aşçıların çileği 1 yıl boyunca saklama yöntemi...
ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta burçları neler bekliyor? Dinçer Güner 12 burç için tek tek anlattı Bu hafta burçları neler bekliyor? 12 burç için tek tek anlattı
Cepleri para dolacak: Temmuzdan sonra şansı açılacak burçlar açıklandı Cepleri para dolacak: Temmuzdan sonra şansı açılacak burçlar açıklandı
Menzil tarikatındaki 'tövbe iptali'nde neler yaşandı? Diyanet: ‘Şeyh affediyor veya tövbenizi kabul ediyor...’ Haşa! Böyle bir şey düşünülemez Diyanet: ‘Şeyh affediyor veya tövbenizi kabul ediyor...’ Haşa! Böyle bir şey düşünülemez
Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı
Prof. Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı: "Vücuda girerse DNA'yı bozar..." Prof. Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı