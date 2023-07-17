Özdağ'ın 'Üç bakanlık ve MİT müsteşarlığı için anlaşmıştık' sözlerine CHP'den yanıt!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması durumunda Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın verileceğini söylemiş; T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Özdağ, bakanlıkların mutabakatta yazdığını fakat MİT Başkanlığı'nın sözlü bir anlaşma olduğunu belirtmişti.

CHP'DEN YANIT

Özdağ'ın iddialarına CHP'den yanıt geldi.

Açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iddiaları "Zafer Partisi ile partimiz arasında kamuoyuna açıklanan bir protokol imzalanmıştı. Ayrıca 2 genel başkan arasında yapılan bir protokol daha vardı. Her iki protokolde de 3 bakanlık ve MİT müsteşarlığına dair bir düzenleme ve madde yer almamaktadır" sözleri ile yalanladı.