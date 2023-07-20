Kılıçdaroğlu'na koltuk fırlatan Tanju Özcan için karar

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl partisinden 1 yıl süreyle geçici olarak ihraç edilmiş, geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan, 13 Haziran’da CHP’ye geri dönmüştü.

İKİNCİ KEZ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na değişim çağrısı yaparken sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle ‘kesin ihraç’ talebiyle ikinci kez yüksek disiplin kuruluna sevk edilmişti.

ANKARA'YA DEĞİŞİM YÜRÜYÜŞÜ

İkinci kez partiden ihraç Istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşü düzenlemiş; CHP Genel Merkezi'nde yürüyüşünü sonlandıran Özcan burada yaptığı konuşmada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk fırlatmıştı.

Özcan ayrıca geçtiğimiz günlerde, "Ben istifa etmeyeceğim. Ben CHP'de kendimi ev sahibi olarak görüyorum. Bu parti de kimsenin partisi değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Atatürk'ün kurduğu partide Atatürk'ün ilkelerini savunmak ve söylemekten başka bir şey yapmadım” demişti.

KARAR VERİLDİ

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki karar 26 Temmuz'a ertelendi.