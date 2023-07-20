Kılıçdaroğlu'na koltuk fırlatan Tanju Özcan için karar

CHP Disiplin Kurulu kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında vereceği kararı 26 Temmuz'a erteledi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na koltuk fırlatan Tanju Özcan için karar

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl partisinden 1 yıl süreyle geçici olarak ihraç edilmiş, geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan, 13 Haziran’da CHP’ye geri dönmüştü.

İKİNCİ KEZ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na değişim çağrısı yaparken sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle ‘kesin ihraç’ talebiyle ikinci kez yüksek disiplin kuruluna sevk edilmişti.

ANKARA'YA DEĞİŞİM YÜRÜYÜŞÜ 

İkinci kez partiden ihraç Istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşü düzenlemiş; CHP Genel Merkezi'nde yürüyüşünü sonlandıran Özcan burada yaptığı konuşmada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk fırlatmıştı. 

Özcan ayrıca geçtiğimiz günlerde, "Ben istifa etmeyeceğim. Ben CHP'de kendimi ev sahibi olarak görüyorum. Bu parti de kimsenin partisi değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Atatürk'ün kurduğu partide Atatürk'ün ilkelerini savunmak ve söylemekten başka bir şey yapmadım” demişti.

KARAR VERİLDİ 

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki karar 26 Temmuz'a ertelendi.

Etiketler
Tanju Özcan CHP
Son Güncelleme:
Rahatına düşkün 4 burç! Birçok kişi onların bu rahatlığından ötürü çok rahatsızlar... Rahatına düşkün 4 burç! Birçok kişi onların bu rahatlığından ötürü çok rahatsızlar...
Kadrolu eşeklerin mesai saati azaltıldı Kadrolu eşeklerin mesai saati azaltıldı
CHP'den sızan video sonrası art arda açıklamalar: ‘Yanlış yapıyorsunuz’ CHP'den sızan video sonrası art arda açıklamalar
Erdoğan, o ismi Genelkurmay Başkanı yapmak istemiyor mu? 'YAŞ'ta değişiklikler olabilir' Erdoğan, o ismi Genelkurmay Başkanı yapmak istemiyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Erken emeklilikte tarih belli oldu: Erkek ve kadınlar için yeni yaş ve prim şartı getiriliyor! Erken emeklilikte tarih belli oldu: Erkek ve kadınlar için yeni yaş ve prim şartı getiriliyor!
TDK sözlüğü güncellendi: Bir ilçenin adı değişti TDK sözlüğü güncellendi: Bir ilçenin adı değişti
Venüs retrosuna son 2 gün: En çok etkilenecek burçlar açıklandı! Yaşanacaklara dikkat Venüs retrosuna son 2 gün: En çok etkilenecek burçlar açıklandı! Yaşanacaklara dikkat
Forbes hazırladı: İşte Türkiye'nin en yaşanılabilir 10 kenti Forbes hazırladı: İşte Türkiye'nin en yaşanılabilir 10 kenti
Dolar sahiplerini bir hafta önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın' Dolar sahiplerini bir hafta önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın'