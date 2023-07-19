Sarıgül'den imalı paylaşım: Kılıçdaroğlu'nu etiketledi, 'tutmayın yol verin gidene gidene'
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek 'değişim ekibine' gönderme sayılabilecek bir paylaşımda bulundu.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen 'değişim' toplantısının sosyal medyaya sızdırılması sonrası imalı bir paylaşım geldi.
Bahse konu kayıtta Parti Meclisi'ni (PM) olağanüstü toplantıya çağırmak için verilmesi planlanan dilekçe değerlendiriliyor; ne zaman ve kim tarafından sunulması gerektiği, basına nasıl duyurulacağı konuları ele alınıyordu.
Sarıgül, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek Fikri Karayel'in 'yol' şarkısından alıntı yaptı: "Tutmayın yol verin gidene gidene / Cevap da vermem artık gücüme gidene."
Tutmayın yol verin gidene gidene— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) July 19, 2023
Cevap da vermem artık gücüme gidene. #kemalkılıçdaroğlu