Fatih Altaylı: Bu kez de farklı bir şey olmayacak, sürpriz beklemeyin

'Düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018'de kabine dışı bırakılan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde ekonominin başına geçmesi için ettiği ısrarlar sonucu yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'le birlikte rasyonel politikalara dönüş bekleniyordu.

Şimşek'e yakınlığıyla bilinen Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında geçtiğimiz ay yapılan ilk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltildi. Ancak bu, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Tahminler, yüzde 20-25 arasındaydı.

Merkez, seçimlerden sonraki ikinci faiz kararını yarın (20 Temmuz 2023) açıklayacak. Piyasaların beklentisi bir kez daha politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılması yönünde.

Konu bugün gazeteci Fatih Altaylı'nın da gündemindeydi.

Kendi adını taşıyan internet sitesinde yayınladığı yazısında "Faiz kararında sürpriz beklemeyin" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Geçen ay, iktidara yakın ama kafası pek basmayan iktidar sözcüsü gazeteciler "Yüksek faiz arttırımı geliyor" diye yaygara yapar ve bilerek ya da bilmeyerek piyasayı manipüle, birilerini de zengin ederken, ben burada "Bakmayın bunların palavralarına, Cumhurbaşkanı’nın hassasiyetlerini gözeten ve çok da fazla olmayan bir artış yapılacak" demiştim.

Nitekim 25’ler 30’lar hatta 40’ların havada uçuştuğu günlerin ardından Merkez Bankası faizi 6,5 puan arttırmakla yetindi ve 15’e çıkardı.

Edindiğim izlenimlere göre, bu kez de farklı bir şey olmayacak. Faiz artışı sonrası Merkez Bankası’nın gösterge faizi büyük ihtimalle 17’nin biraz üzerinde olacak."

fatihaltayli.com.tr'de yayınlanan yazının tamamı.