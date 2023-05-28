Binali Yıldırım'dan kabinden geç çıkan eşine: Hanım ne oldu, karar veremedin mi?

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turda oyunu Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda kullandı. Yıldırım, kabinden geç çıkan eşine, "Hanım ne oldu, karar veremedin mi?" diye seslendi.

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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turda oy kullanmak için eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Tuzla'da bulunan Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'na geldi. Yıldırım, saat 12.00 sıralarında geldiği okulda, 1055 numaralı sandıkta görevlilere kimlik belgelerini ibraz ederek oyunu kullandı.

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da aynı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım oyunu torunu Erhan Yıldırım ile birlikte kullandı. Yıldırım oyunu kullandıktan sonra 30 saniye kabinden geç çıkan eşi Semiha Yıldırım'a "Hanım ne oldu, niye uzun sürdü, karar veremedin mi?" diye sorması sınıfta kahkahaya neden oldu.

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Binali Yıldırım AKP
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