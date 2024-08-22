Maymun Çiçeği Alarmında Kritik Açıklama: Bu Tarihten Önce Doğanlar Çapraz Korumada

Dünya maymun çiçeği virüsüne karşı alarm durumuna geçerken, hastalığa karşı korunma yolları da akıllarda soru işareti yarattı. Prof. Dr. Rahmet Güner, konuya ilişkin açıklamasında, "1980 yılı öncesinde doğmuş olanlar aşılı oldukları için çiçek hastalığına karşı korumalı. Dolayısıyla burada da çapraz bir korunma söz konusu, çiçek hastalığına karşı aşısı olanların M- çiçek hastalığından da büyük bir oranda korunduklarını söylemek mümkün" dedi.

Kaynak: DHA