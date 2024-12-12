65 Yaş Üstü Hastalarda Ameliyat Sonrası Büyük Risk: Deliryum

Dr. Yıldız, ameliyat öncesi yapılacak detaylı bir değerlendirmenin kritik öneme sahip olduğunu belirterek “65 yaş üstü hastalar için kapsamlı bir ameliyat öncesi değerlendirme yapıyoruz. Hastada bilişsel gerileme ya da kırılganlık tespit edilirse, özel bir bakım planı oluşturuyoruz. Bu süreçte multidisipliner ekiplerle iş birliği içinde çalışıyoruz” dedi.

Ameliyat sırasında kullanılacak anestezi türünün hastaya özel belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Yıldız, “Genel ya da bölgesel anestezi arasında deliryum riskini azaltma açısından bir fark bulunmuyor. Ancak bu seçimin hasta ve doktor iş birliğiyle yapılması önemli. Her iki yöntemin de yaşlı bireylerde güvenli bir şekilde uygulanabileceğini biliyoruz” diye konuştu.