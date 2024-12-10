Konserve Yaparken ve Açarken Bu Detaylara Dikkat! Ölümcül Olabilir

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kahvaltılık soslar, turşular ve reçeller sofralarımızda yerini alırken konserve ürünler de sıkça tüketiliyor. Ancak uzmanlar, ev yapımı konservelerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve tüketilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalara dikkat çekiyor.