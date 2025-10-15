İki Yılda Bir Sadece İki İlde Yetişiyor! Şifa Deposu Meyve Çürüyünce Tüketiliyor
Sivas’ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen üvez ağaçları, iki yılda bir verdiği meyvelerle yeniden tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 300 liraya kadar çıkan üvez, az bulunması ve şifa kaynağı olarak görülmesiyle yoğun ilgi görüyor. Soğuk algınlığı ve kalp rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan meyve, özellikle kış aylarında tercih ediliyor.
Kaynak: İHA
Sivas’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kendiliğinden yetişen üvez ağaçları, iki yılda bir verdiği meyvelerle dikkat çekiyor. Ağustos ve eylül aylarında toplanan üvez, olgunlaştıktan sonra bir süre bekletilerek çürümeye bırakılıyor. Bu şekilde tüketilen meyvenin kalp ve cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sağladığı düşünülüyor.
Doğal yapısı ve nadir bulunması nedeniyle değerli görülen üvez, özellikle bağırsak sorunları ve kalp krizi riskine karşı koruyucu bir besin olarak değerlendiriliyor.
Bir yıl aranın ardından olgunlaşan üvez meyvesi, geçtiğimiz yıl Ağustos ve eylül aylarında toplanıp çürümeye bırakılmasının ardından bu sezon Sivas’ta tezgâhlarda yeniden yerini aldı. Kilosu 300 liradan satışa sunulan üvez, şifa arayan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Sivas’ta esnaflık yapan Ahmet Şarkışla, üvezin kış meyvesi olarak bilindiğini belirterek, “Vatandaş üvezi aldıktan sonra karanlık bir odaya koyar. Bu meyve 1-2 günde değil, 30 gün boyunca tüketilir. 10 ve 11. aylarda Tokat–Sivas arasındaki yüksek kesimlerde çıkar. Her köyde bulunmaz. Yetişkin insanlar üvezi daha iyi bilir. Soğuk algınlığına, sindirim sistemine ve bağışıklığa iyi gelir” dedi.
Geçen yıl 500 kilogram toplanan üvezin, bu yıl yalnızca 50 kilogram kadar çıktığını söyleyen Şarkışla, “Üvez 2 yılda bir yetişir. Bir sene bereketli olur, diğer sene az olur. Olgunlaşınca tezgâha asarız, simsiyah olunca yenir. Bağın tanesi yaklaşık 2 kilogram gelir, vatandaş bunu 1 ayda tüketmeli. Geçen sene kilosu 150 liraydı, bu yıl 300 liraya kadar çıktı. Bu sezon verimi az olduğu için fiyat arttı. 500 kilo çıkan yerde şimdi 50 kilo zor toplandı” dedi.
Üvezin sağlık açısından önemine değinen Şarkışla, “Özellikle kış aylarında tüketilmesi gereken üvez, soğuk algınlığına, bağışıklığa, yüksek tansiyona, bağırsak hastalıklarına, kalp ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir. Sadece Sivas’tan değil çevre illerden de gelenler oluyor. Vatandaş merak edip tadıyor, sonra ertesi gün gelip alıyor. Üvezi bilmeyenler tanısın diye tezgâha beş ayrı etiket koyduk” diye konuştu.