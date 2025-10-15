İki Yılda Bir Sadece İki İlde Yetişiyor! Şifa Deposu Meyve Çürüyünce Tüketiliyor

Geçen yıl 500 kilogram toplanan üvezin, bu yıl yalnızca 50 kilogram kadar çıktığını söyleyen Şarkışla, “Üvez 2 yılda bir yetişir. Bir sene bereketli olur, diğer sene az olur. Olgunlaşınca tezgâha asarız, simsiyah olunca yenir. Bağın tanesi yaklaşık 2 kilogram gelir, vatandaş bunu 1 ayda tüketmeli. Geçen sene kilosu 150 liraydı, bu yıl 300 liraya kadar çıktı. Bu sezon verimi az olduğu için fiyat arttı. 500 kilo çıkan yerde şimdi 50 kilo zor toplandı” dedi.