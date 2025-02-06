Şimdiye Dek Hiç Görülmemiş Ölümcül Bir Virüs Ortaya Çıktı! Vücuda Verdiği Hasar Dehşete Düşürdü

ABD'de yeni bir ölümcül virüs keşfedildi. Camp Hill adı verilen virüsün pandemiye neden olabileceğini söyleyen araştırmacılar, virüsün omurga ve beyin iltihabına, böbrek ve karaciğer hasarına ve solunum sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Şimdiye Dek Hiç Görülmemiş Ölümcül Bir Virüs Ortaya Çıktı! Vücuda Verdiği Hasar Dehşete Düşürdü - Resim: 1

ABD'deki Auburn Üniversitesi ile Avustralya'daki Queensland Üniversitesi Kimya ve Moleküler Biyolojik Bilimler Fakültesi'nden bir araştırma ekibi, bu hafta ABD'de daha önce hiç görülmemiş bir virüs bulduklarını öne sürdü. Bu virüse 'Camp Hill virüsü' adı verildi. Uzmanlar, yeni bulunan gizemli virüsün yeni bir salgına yol açabileceği konusunda uyardı.

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Şimdiye Dek Hiç Görülmemiş Ölümcül Bir Virüs Ortaya Çıktı! Vücuda Verdiği Hasar Dehşete Düşürdü - Resim: 2

Bu virüs, Alabama'daki sivri farelerde bulunuyor. Virüsün, ölümcül Nipah ve Hendra virüsleriyle birlikte henipavirüs ailesinin bir parçası olduğu düşünülüyor. Bunların ikisi de Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi tehdit listesinde bulunuyor.

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Şimdiye Dek Hiç Görülmemiş Ölümcül Bir Virüs Ortaya Çıktı! Vücuda Verdiği Hasar Dehşete Düşürdü - Resim: 3

BEYİN İLTİHABINA NEDEN OLABİLİR

Endişe yaratan yeni virüsün omurga ve beyin iltihabına, böbrek ve karaciğer hasarına ve solunum sorunlarına neden olabileceği belirtildi.

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Şimdiye Dek Hiç Görülmemiş Ölümcül Bir Virüs Ortaya Çıktı! Vücuda Verdiği Hasar Dehşete Düşürdü - Resim: 4

Queensland Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Dr. Rhys Parry, virüsle ilgili şunları söyledi:

"Henipavirüslerle ilişkili yüksek vaka ölüm oranları göz önüne alındığında, Kuzey Amerika'da CHV [Camp Hill virüsü] tespiti, geçmiş ve potansiyel gelecekteki yayılma olayları konusunda endişelere yol açıyor. İnsan enfeksiyonu potansiyeli ve bulaşmayı azaltma stratejileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bulgularımız sivri farelerde CHV'nin yaygınlığını ve coğrafi dağılımını açıklığa kavuşturmaya yardımcı oluyor."

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Şimdiye Dek Hiç Görülmemiş Ölümcül Bir Virüs Ortaya Çıktı! Vücuda Verdiği Hasar Dehşete Düşürdü - Resim: 5

NASIL BULAŞIYOR?

Sivri fare henipavirüslerinin kesin bulaşma mekanizmaları henüz netlik kazanmadı ancak enfekte hayvanlarla veya onların idrar veya dışkılarıyla doğrudan temasın insanlar için risk oluşturabileceği kaydedildi.

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Şimdiye Dek Hiç Görülmemiş Ölümcül Bir Virüs Ortaya Çıktı! Vücuda Verdiği Hasar Dehşete Düşürdü - Resim: 6

Ulusal Çevre Sağlığı Derneği'nde halk sağlığı uzmanı olan Dr. David Dyjack ise yeni virüsün tüm insanlık için tehdit edici olabileceğini söyledi.

"Geceleri beni uyutmayan üç şey olduğunu söyleyebilirim" diyen Dyjack, "Birincisi nükleer savaş. İkincisi değişen iklimin etkileri ve üçüncüsü küresel bir pandemi ve Camp Hill virüsü pandemi endişesinin tam ortasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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