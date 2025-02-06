Şimdiye Dek Hiç Görülmemiş Ölümcül Bir Virüs Ortaya Çıktı! Vücuda Verdiği Hasar Dehşete Düşürdü

Ulusal Çevre Sağlığı Derneği'nde halk sağlığı uzmanı olan Dr. David Dyjack ise yeni virüsün tüm insanlık için tehdit edici olabileceğini söyledi.

"Geceleri beni uyutmayan üç şey olduğunu söyleyebilirim" diyen Dyjack, "Birincisi nükleer savaş. İkincisi değişen iklimin etkileri ve üçüncüsü küresel bir pandemi ve Camp Hill virüsü pandemi endişesinin tam ortasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.