Şimdiye Dek Hiç Görülmemiş Ölümcül Bir Virüs Ortaya Çıktı! Vücuda Verdiği Hasar Dehşete Düşürdü
ABD'de yeni bir ölümcül virüs keşfedildi. Camp Hill adı verilen virüsün pandemiye neden olabileceğini söyleyen araştırmacılar, virüsün omurga ve beyin iltihabına, böbrek ve karaciğer hasarına ve solunum sorunlarına neden olabileceğini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'deki Auburn Üniversitesi ile Avustralya'daki Queensland Üniversitesi Kimya ve Moleküler Biyolojik Bilimler Fakültesi'nden bir araştırma ekibi, bu hafta ABD'de daha önce hiç görülmemiş bir virüs bulduklarını öne sürdü. Bu virüse 'Camp Hill virüsü' adı verildi. Uzmanlar, yeni bulunan gizemli virüsün yeni bir salgına yol açabileceği konusunda uyardı.
Bu virüs, Alabama'daki sivri farelerde bulunuyor. Virüsün, ölümcül Nipah ve Hendra virüsleriyle birlikte henipavirüs ailesinin bir parçası olduğu düşünülüyor. Bunların ikisi de Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi tehdit listesinde bulunuyor.
BEYİN İLTİHABINA NEDEN OLABİLİR
Endişe yaratan yeni virüsün omurga ve beyin iltihabına, böbrek ve karaciğer hasarına ve solunum sorunlarına neden olabileceği belirtildi.
Queensland Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Dr. Rhys Parry, virüsle ilgili şunları söyledi:
"Henipavirüslerle ilişkili yüksek vaka ölüm oranları göz önüne alındığında, Kuzey Amerika'da CHV [Camp Hill virüsü] tespiti, geçmiş ve potansiyel gelecekteki yayılma olayları konusunda endişelere yol açıyor. İnsan enfeksiyonu potansiyeli ve bulaşmayı azaltma stratejileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bulgularımız sivri farelerde CHV'nin yaygınlığını ve coğrafi dağılımını açıklığa kavuşturmaya yardımcı oluyor."
NASIL BULAŞIYOR?
Sivri fare henipavirüslerinin kesin bulaşma mekanizmaları henüz netlik kazanmadı ancak enfekte hayvanlarla veya onların idrar veya dışkılarıyla doğrudan temasın insanlar için risk oluşturabileceği kaydedildi.
Ulusal Çevre Sağlığı Derneği'nde halk sağlığı uzmanı olan Dr. David Dyjack ise yeni virüsün tüm insanlık için tehdit edici olabileceğini söyledi.
"Geceleri beni uyutmayan üç şey olduğunu söyleyebilirim" diyen Dyjack, "Birincisi nükleer savaş. İkincisi değişen iklimin etkileri ve üçüncüsü küresel bir pandemi ve Camp Hill virüsü pandemi endişesinin tam ortasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.