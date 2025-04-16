Sırrı Süreyya Önder'le Gündeme Geldi: Aort Anevrizması (Aort Yırtılması) Neden Olur, Belirtileri Neler?

EN BÜYÜK RİSK: TANSİYON VE KOLESTEROL

Uzmanlara göre aort yırtılmasının en yaygın nedenlerinden biri yüksek tansiyon. Sürekli yüksek basınç, damar duvarlarını zayıflatıyor. Ayrıca kolesterol, damar sertliği, genetik bağ dokusu hastalıkları (Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu), travmalar ve kalp cerrahileri de risk faktörleri arasında yer alıyor. 60 yaş üzeri bireylerde ve erkeklerde daha sık görülüyor.