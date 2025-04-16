Sırrı Süreyya Önder'le Gündeme Geldi: Aort Anevrizması (Aort Yırtılması) Neden Olur, Belirtileri Neler?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarındaki yırtılma nedeniyle İstanbul’da hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan Önder'in rahatsızlığı kalp hastalıklarını yeniden gündeme taşıdı. Aort anevrizması aniden mi meydana gelir, öncesinde anlamanın yolları var mı? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde aort anevrizması geçirerek hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder'in tedavisi devam ediyor.
Önder'in yaşadığı sağlık sorunu, kalp hastalıklarını yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunda “aort yırtılması”na dair merak arttı.
AORT YIRTILMASI NEDİR, NEDEN OLUR?
Tıpta “aort diseksiyonu” olarak bilinen bu durum, kalpten çıkan en büyük atardamar olan aortun iç katmanının yırtılmasıyla başlıyor. Kan, damar katmanları arasına sızarak damarı parçalıyor ve bu durum hayati tehlike yaratabiliyor.
EN BÜYÜK RİSK: TANSİYON VE KOLESTEROL
Uzmanlara göre aort yırtılmasının en yaygın nedenlerinden biri yüksek tansiyon. Sürekli yüksek basınç, damar duvarlarını zayıflatıyor. Ayrıca kolesterol, damar sertliği, genetik bağ dokusu hastalıkları (Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu), travmalar ve kalp cerrahileri de risk faktörleri arasında yer alıyor. 60 yaş üzeri bireylerde ve erkeklerde daha sık görülüyor.
GENETİK FAKTÖRLER DE ETKİLİ
Aile geçmişinde aort rahatsızlıkları bulunan bireylerin daha dikkatli olması gerekiyor. Bazı genetik hastalıklarda, bağ dokuların zayıf olması nedeniyle aort zamanla genişleyerek yırtılmaya açık hale geliyor. Bu nedenle risk grubundakiler düzenli kontrol yaptırmalı.
BELİRTİLER ANİDEN ORTAYA ÇIKIYOR
Aort yırtılmaları genellikle aniden başlayan, şiddetli göğüs ağrısıyla kendini belli eder. Bu ağrı sırta, karına ya da boyuna yayılabilir. Nefes darlığı, bayılma, terleme ve bulantı gibi belirtilerle birlikte tansiyon düşüklüğü ve felç benzeri durumlar da görülebilir.
TANI VE TEDAVİ NASIL YAPILIR?
Hızlı tanı hayat kurtarır. Bu nedenle şikayetlerin ardından acil görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Bilgisayarlı tomografi (BT), MR anjiyografi ve transözofageal ekokardiyografi en sık kullanılan tanı yöntemleridir.
Tedavi ise yırtılmanın yerine göre değişir. Aort çıkışındaki yırtılmalarda genellikle acil ameliyat gerekirken, inen bölümdekilerde tansiyonun ilaçla kontrolü tercih edilebilir. Gerekli durumlarda stent gibi girişimsel yöntemlere başvurulabilir.
NASIL KORUNMALI?
Aort yırtılmasından korunmak için en etkili yol risk faktörlerini kontrol altına almaktır. Tansiyonu düzenli takip etmek, sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek ve ideal kiloda kalmak önemlidir. Aile öyküsü olan kişilerin ise mutlaka periyodik sağlık taramasından geçmeleri önerilir.
Aort yırtılması ihmal edilmemesi gereken, erken müdahale ile hayat kurtarılabilen bir sağlık sorunudur.