Nefesi daralan hemen denesin! Evde deneyebileceğiniz yöntemler: Burnunuzu hortum gibi açıyor...
Nefes almakta zorlananlar için ilaçsız ama etkili yöntemler paylaşıldı. Nefes darlığını hafifleten 4 farklı yöntem uzmanlar tarafından açıklandı. Her evde bulunan malzemelerle burnunuzu hortum gibi açıyor. İşte o yöntemler...
Kaynak: Haber Merkezi
Nefes almakta güçlük çekmek oldukça zor bir durumdur. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak sorunlar oluşturabilir. Mevsim geçişlerinde artan bu duruma karşı uzmanlar 4 farklı yöntemden bahsetti. Bu yöntemler evde basit bir şekilde uygulanabilir.
BUHAR İLE BURNUNUZU AÇIN
Nefes darlığınız alerjik ya da burun tıkanıklığından kaynaklanıyor olabilir. Buhar soluma yöntemiyle kısa sürede nefes darlığınızı giderebilirsiniz. Bu yöntemde bir kabın içerisine sıcak su doldurmanız gerekiyor. İçerisine birkaç damla okaliptüs yağı damlatarak başınızı havlu ile buharın kaçmayacağı şekilde kapatmanız gerekir.
KEKİK ÇAYI İLE BRONŞLARINIZI AÇIN
Doğanın harikalarından birisi olan kekik, birçok faydası olduğu gibi nefes darlığına karşı da fayda sağlar. Balgam sökücü olarak da nitelendirilen kekik, bir fincan sıcak suya bir tatlı kaşığı eklenerek birkaç dakika demlenmeye bırakılır. Bu çayı içerek nefesinizi rahatlatabilirsiniz.
BAL VE KARABİBER KARIŞIMI
Nefes darlığınız boğazınızdan kaynaklanıyorsa, bal ve karabiber ikilisini deneyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı bal ve bir tutam karabiberi karıştırarak sabahları aç karnına tüketmeniz gerekecek. Bu tarif boğazınızı yumuşatır ve solunum yollarını canlandırır.
ZENCEFİLİN RAHATLATICI ETKİSİ
Taze rendelenen zencefil sayesinde bronşlarınızı gevşetebilir ve balgam ile öksürük gibi durumlara karşı etkili olur. Zencefil çayı sayesinde nefes almak daha kolay hale gelir ve bağışıklık sistemini destekler.
Nefes darlığınız uzun bir süredir devam ediyorsa, uzmana başvurmadan bu yöntemleri denemekten kaçının.