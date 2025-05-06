Nefesi daralan hemen denesin! Evde deneyebileceğiniz yöntemler: Burnunuzu hortum gibi açıyor...

KEKİK ÇAYI İLE BRONŞLARINIZI AÇIN

Doğanın harikalarından birisi olan kekik, birçok faydası olduğu gibi nefes darlığına karşı da fayda sağlar. Balgam sökücü olarak da nitelendirilen kekik, bir fincan sıcak suya bir tatlı kaşığı eklenerek birkaç dakika demlenmeye bırakılır. Bu çayı içerek nefesinizi rahatlatabilirsiniz.