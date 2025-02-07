Şekerin Gizli İlacı Diye Biliniyor: Kalbi Saat Gibi Çalıştırıp, Damarlardaki Yağı Temizliyor

KOMBU ÇAYI EVDE NASIL YAPILIR?

Kombu çayı evde kolaylıkla hazırlanabilir. İhtiyacınız olan malzemeler siyah veya yeşil çay, şeker, su ve SCOBY'dir. Bu malzemeleri karıştırarak oda sıcaklığında 7-10 gün bekletin. Bu süre zarfında, çay fermante olacak ve probiyotikler artacaktır. Fermentasyon süreci tamamlandıktan sonra çayı süzün ve serin bir yerde saklayın. Evde hazırladığınız kombu çayı, sağlıklı bir içecek olarak tüm aileniz için mükemmel bir seçenek olabilir.



