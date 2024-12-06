Karbonat ve Sirke İşe Yaramıyor... Meyve ve Sebzelerdeki Pestisitler Tek Bir Yöntemle Neredeyse Tamamen Temizleniyor

PESTİSİTLERE KARŞI SOYMA YÖNTEMİ

Meyve ve sebzelerin kabuğunu soymak, içine nüfuz eden pestisitleri gidermede etkili bir yöntemdir. Ancak bu yöntem, besin değerinin azalmasına yol açabilir.

Özellikle elma gibi kabuğunda birçok biyoaktif bileşik bulunduran meyvelerde, kabuğun soyulması bu faydalı maddelerin kaybolmasına neden olur. Bu yüzden sodyum bikarbonat çözeltisi, besin değerini koruyarak yüzey pestisitlerini temizlemek için daha iyi bir alternatiftir.