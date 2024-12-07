Çocuk Kıyafetleri ve Oyuncaklarında Ölümcül Tehlike! Bakanlık Tek Tek İfşa Etti, O Ürünler Toplatılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşa etmesi sonrası Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile sağlıksız ürünleri kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık, 10 ürünü ifşa ederek haklarında toplatma kararı çıkardı. Ürünlerin ortak özelliği ise çocukların sağlığını tehlikeye atması. İşte o ürünler...
Kaynak: Gerçek Gündem
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlığı tehdit eden ürünleri ifşa ediyor. Bakanlık tespiti yapılan söz konusu ürünlerin piyasaya arzını yasaklayarak toplatıyor. Bakanlık son olarak ise 10 ürünün piyasaya arzını yasaklayarak ürünler hakkında toplatma kararı çıkardı. İşte o ürünler...
Marka: Zıpır Gülravaniç
Tespit: Numunelerin Üzerine Isı İle Yapıştırılmış Tüm Aksesuarların Yıkama Sonrası Dökülmesi Gerçekleşmiştir.
Marka: Morçilek
Tespit: Üründe Buluna Büzme İpi Sabitlenmemiş Ve Büzme İpinde Üç Boyutlu Süslüme Ve Düğüm Bulunmaktadır. Ürün Üzerinde Bulunan İnci Parçalar 23,53N ' Da Koptuğundan Boğulma Ve Aspirasyon Riski Oluşturmaktadır.
Marka: Miss Seremix
Tespit: Üründe Bulunan Fonksiyonel Kordon Standartta Belirtilen Ölçülere Uymamaktadır.
Marka: Myhaf
Tespit: Üründe Dokunsal Uyarı Ve Kilitli Kapak Olmaması
Marka: Kidz Tryon
Tespit: Belirlenen Sınır Değerler Üzerinde "Kurşun" İçermektedir.
Marka: Sevimli Balıkçı
Tespit: Ürünün 3 Yaş Altı Çocuklara Yönelik Tasarlanmasına Rağmen Etiketinde 3 Yaş Üstüne Uygun Olduğunun Belirtilmesi -Yapılan Mekanik Ve Fiziksel Testlerde Ayrılma, Kopma Ve Kırılma Sonucu Oluşan Parçaların Küçük Parça Silindirine Tamamen Sığması Göz Önüne Alındığında 3 Yaş Altı Çocuklarda Boğulma Tehlikesine Neden Olabileceği -Olta Ucundaki İpin Uzunluğunun Standarttaki Limit Değerin Üzerinde Olması Ve Dolaşma Potansiyeli Oluşturması
Marka: Maxx Plus
Tespit: Limit Değer Üzerinde Fitalat Tespit Edildi.
Marka: Matrax
Tespit: En 71-1 "Oyuncak Güvenliği - Kısım 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler Kısım 5: 36 Aylıktan Daha Küçük Çocuklar İçin Amaçlanan Oyuncaklar Açıklama: “Havuç Figürlü Parçanın Sap Kısmı 63,9 N’Da Koparak Küçük Parça Oluşmuştur."
Marka: Belirsiz
Tespit: Ts En 71-1 Oyuncak Güvenliği - Mekanik Ve Fiziksel Özellikler Standardının Kısım 4.6'Da "24 Saat Sonrasında %50’Den Daha Fazla Büyüdüğü Gözlemlenmiştir." Kısım 5.1’De "Numune Orijinal Halde Küçük Parça Silindirine Girmiştir."
Marka: Louren
Tespit: Ts En 14682 (Çocuk Giysilerinde Güveklik -Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri - Özellikler) : Ürünün Boyun Bölgesinde Açık Uç Bulunması Nedeniyle Standardın 3.3.6 Maddesindeki Gerekler İle Sırt Bölgesinde Açık Uçlu Fonksiyonel Kordon Bulunması Nedeniyle Standardın 3.6.1 Maddesindeki Gerekleri Karşılamamaktadır.
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