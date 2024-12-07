Çocuk Kıyafetleri ve Oyuncaklarında Ölümcül Tehlike! Bakanlık Tek Tek İfşa Etti, O Ürünler Toplatılıyor

Marka: Sevimli Balıkçı

Tespit: Ürünün 3 Yaş Altı Çocuklara Yönelik Tasarlanmasına Rağmen Etiketinde 3 Yaş Üstüne Uygun Olduğunun Belirtilmesi -Yapılan Mekanik Ve Fiziksel Testlerde Ayrılma, Kopma Ve Kırılma Sonucu Oluşan Parçaların Küçük Parça Silindirine Tamamen Sığması Göz Önüne Alındığında 3 Yaş Altı Çocuklarda Boğulma Tehlikesine Neden Olabileceği -Olta Ucundaki İpin Uzunluğunun Standarttaki Limit Değerin Üzerinde Olması Ve Dolaşma Potansiyeli Oluşturması