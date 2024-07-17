Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Ayrıldı Mı?
Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle gündemden düşmüyor. Ünlü çiftten beklenmedik bir hamle geldi. Dizinin sezon finali olmasıyla birlikte tatile giden çift sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.
Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bir süredir birlikteler. Ayrılıp barışmalarıyla gündeme gelen çift, dizilerinin sezon finali yapmasının ardından soluğu İspanya tatilinde aldı.