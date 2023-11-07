Vermeyi unuttuğu maske parasını babası 2 yıl sonra mektupla gönderdi

Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir kırtasiyeden parasını sonra ödeyeceğini söyleyip maske alan ve parasını ödemeyi unutan kadının, İzmir’e döndükten yaklaşık 2 yıl sonra hatırladığı olayı anlattığı babası, maskenin parasından daha fazlasını mektup ile birlikte gönderdi.

Geçtiğimiz gün kırtasiyeye bir mektup gediğini ve mektupta; “Hayırlı günler, hayırlı işler. Benim kız birkaç sene önce orada olduğunda sizden maske aldığını ve parasını sonra verecek iken veremeden ayrıldığını söyledi. Ben de bunu duyunca size göndermek istedim. Telefonunuzu bulamadım. İnşallah yerine ulaşır diye size gönderiyorum. Hakkınızı helal edin. Hayırlı günler Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.

MEKTUP ZARFINDAN 20 TL ÇIKTI

Gelen mektuba çok şaşırdığını vurgulayan Murat Özbağ, mektubun içerisinden bir de 20 TL çıktığını söyledi. İzmir'den gelen bu mektup ile yaşadıkları hayret sonrası, hala böyle güzel insanların olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Özbağ, şunları söyledi:

"Vatandaşımız ile gurur duyduk. Bu vatandaşımızın kızı Keşan'dayken pandemi nedeniyle bizden maske almış. Üzerinde parası yokmuş, daha sonra getireceğim deyip unutmuş ve İzmir'e dönmüş. Bunu duyan babası bize bir mektup göndermiş. İçerisine de 20 TL koyup bize teşekkür etmiş. Böyle insanların var olması bizi mutlu ediyor. Vatandaşımız, posta parası olarak da 62.50 TL ücret ödemiş. Parayı göndermeye hiç gerek yoktu. Pandemi sürecinde bu bir yerde bizim insanlık görevimiz. Kendisine ve kızına teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz."

Kaynak: İHA

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