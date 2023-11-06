Ağırlığa dayanamayan çatı çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Nevşehir'de bir inşaatın çatısının ağırlığa dayanamayarak çökmesi sonucu 63 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Leyla Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. İşçi Yaşar T. (63); sabah saatlerinde inşaatın çatısına döşenecek olan membran kaplamaları takmak için çatıya çıktı.

Ağırlığa dayanamayan çatı bir anda çöktü. Yaşar T., önce merdiven boşluğuna oradan da zemine düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yaşar T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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