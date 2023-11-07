Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; gece işten evine gelen Orhan Alaca (57), öğle saatlerinde uyandığında otomobilini yerinde göremedi. Alaca, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından polis merkezine giden Alaca, otomobilin bulunması için şikayette bulundu. İhbarın ardından Antalya Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hızlıca devreye girdi. Ekipler cadde üzerinden çok sayıda kamera görüntüsünü izleyerek, aracın Yeşildere Mahallesi’ne girdiğini tespit etti. Mahallenin ara sokaklarında yapılan araştırmada araca 1176 Sokak üzerinde boş arazide park halinde bulundu. Hırsızın ise otomobil içerisinde unutulan anahtar sayesinde otomobili çalıştırdığı öğrenildi.

Otomobilde yapılan incelemede hırsızın ortada bulunan konsolu aldığı öğrenildi. Haber verilmesi ile olay yerine araç sahibi Orhan Alaca da geldi. Yapılan incelemede bir detay ise gözlerden kaçmadı, hırsızın gitmeden önce direksiyon üzerine ayıcık bıraktığı görüldü. Hırsızın ayıcık ile kendisine bir ders vermek istediğini belirten Alaca, kahkaha attı.