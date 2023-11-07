Türkiye'de hematoloji kan kaybediyor: 2018 yılından beri hematolog sayısında bir düşüş var

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, Türkhematolojisinin(kanbilimi) hızla kan kaybettiğini belirterek, 2018 yılından beri hematolog sayısında bir düşüş var, en son Yan Dal Uzmanlık Sınavı'na erişkin hematoloji açısından 120 kadronun ancak 25’ine başvuru oldu. Pediatrik hematolojide de 80 kadrodan 5 başvuru oldu. Dernek verilerimize Türkiye'de 700 civarında hematolog var, bu rakam mevcut haliyle korunsa bile iyi ama önümüzdeki 10 yılda ilgi azlığı devam ederse sayı ciddi şekilde düşecek" dedi.