Türkiye'de hematoloji kan kaybediyor: 2018 yılından beri hematolog sayısında bir düşüş var

Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen 49. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, Türkhematolojisinin(kanbilimi) hızla kan kaybettiğini belirterek, 2018 yılından beri hematolog sayısında bir düşüş var, en son Yan Dal Uzmanlık Sınavı'na erişkin hematoloji açısından 120 kadronun ancak 25’ine başvuru oldu. Pediatrik hematolojide de 80 kadrodan 5 başvuru oldu. Dernek verilerimize Türkiye'de 700 civarında hematolog var, bu rakam mevcut haliyle korunsa bile iyi ama önümüzdeki 10 yılda ilgi azlığı devam ederse sayı ciddi şekilde düşecek" dedi.

Benzer Videolar

Ağırlığa dayanamayan çatı çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti Ağırlığa dayanamayan çatı çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti
Bahçeye giren ayı vatandaşlara saldırmaya çalıştı: O anlar kamerada Bahçeye giren ayı vatandaşlara saldırmaya çalıştı: O anlar kamerada
Taksim’de film gibi olay kamerada: “Robin Hood”um diyerek gasbettiği paraları dağıttı Taksim’de film gibi olay kamerada: “Robin Hood”um diyerek gasbettiği paraları dağıttı
Vermeyi unuttuğu maske parasını babası 2 yıl sonra mektupla gönderdi Vermeyi unuttuğu maske parasını babası 2 yıl sonra mektupla gönderdi
Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu
5 aylık hamile eşini öldürdü, sabaha kadar başında bekledi 5 aylık hamile eşini öldürdü, sabaha kadar başında bekledi
Sürücü adayı ehliyetini alamadan ceza yedi... Sürücü adayı ehliyetini alamadan ceza yedi...
Baraj gölüne düşen telefonu için dalgıç tuttu Baraj gölüne düşen telefonu için dalgıç tuttu
Anadolu yakasında etkili olan sis havadan görüntülendi Anadolu yakasında etkili olan sis havadan görüntülendi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
10 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı yurttaşların yaşadığı panik kamerada 10 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı yurttaşların yaşadığı panik kamerada
Rize'de polis operasyon yaptı, iç genital bölge ile anüsünden uyuşturucu çıktı! Genital bölge ile anüsünden uyuşturucu çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para ve kariyer onların olacak 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu
Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler
Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı 'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı