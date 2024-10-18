Ünlülerin Bir Instagram Paylaşımından Kazandığı Para Ortaya Çıktı: Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit...

Ünlü oyuncuların Instagram'da story ile post başına aldıkları ücretler ortaya çıktı. İşte ünlü erkek ve kadın oyuncuların Instagram paylaşımlarından kazandığı paralar...

Son Güncelleme:
Ünlülerin Bir Instagram Paylaşımından Kazandığı Para Ortaya Çıktı: Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit... - Resim: 1

Hafta içi her gün yayınlanan "Aramızda Kalmasın" programında, ünlü oyuncuların takipçi sayıları ve Instagram'da story ile post başına aldıkları ücretler ele alındı. En çok takipçiye sahip olan Hande Erçel'in, Gökçe Bahadır'ın, Kıvanç Tatlıtuğ'un ve Burak Özçivit'in kazancı, dudak uçuklattı.

İşte ünlü erkek ve kadın oyuncuların Instagram paylaşımlarından kazandığı paralar...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Burak Özçivit Gökçe Bahadır Fahriye Evcen Beren Saat Meryem Uzerli
104 Yıl Önce Fransızlar Türkiye'ye Getirdi, 1 Ağaçtan 100 Kilo Çıkıyor: Kurusu Rekor Fiyata Satılıyor 104 Yıl Önce Fransızlar Türkiye'ye Getirdi, 1 Ağaçtan 100 Kilo Çıkıyor
Ünlü Televizyon Kanalında İşçi Kıyımı: 155 Kişiyi Aniden İşten Çıkardı Ünlü Televizyon Kanalında İşçi Kıyımı: 155 Kişiyi Aniden İşten Çıkardı
Bakanlık Ünlü Peynir Markasını İfşa Etti: Her Eve Giren Ünlü Peynirin İçinden Neler Çıktı Neler Bakanlık Ünlü Peynir Markasını İfşa Etti: Her Eve Giren Ünlü Peynirin İçinden Neler Çıktı Neler
Ünlü Su Markasında Büyük Skandal: Marketlerden Acil Toplatılıyor Ünlü Su Markasında Büyük Skandal: Marketlerden Acil Toplatılıyor
MEB 81 İle Genelge Gönderdi: Ders Saatleri Değişiyor MEB 81 İle Genelge Gönderdi: Ders Saatleri Değişiyor
Amasya'da Özel İzinle Hasat Yapıldı: Alanında Uzman Akademisyenler Özenle Topladı Amasya'da Özel İzinle Hasat Yapıldı: Alanında Uzman Akademisyenler Özenle Topladı
Türkiye'deki Antep Fıstıklarında Kanserojen Madde Tespit Edildi: Meğer Zehir Satmışlar Tonlarcası Ele Geçirildi, Yiyen Kanser Olur!
Elektrik Sayaçlarını Bu Tarihe Kadar Değiştirmeyen Yandı: Tek Tek Sökülecekler Elektrik Sayaçlarını Bu Tarihe Kadar Değiştirmeyen Yandı: Tek Tek Sökülecekler
Para İçin 10 Bebeği Öldüren Hastanelerin Listesi Ortaya Çıktı: Skandal Büyüyor Para İçin 10 Bebeği Öldüren Hastanelerin Listesi Ortaya Çıktı: Skandal Büyüyor
Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor: Emekliliği İptal Edildi Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor: Emekliliği İptal Edildi
Harran Ovası'nda Ürküten Görüntü! Hepsi Bir Gecede Oldu, Yalnız Gidemiyorlar Hepsi Bir Gecede Oldu, Yalnız Gidemiyorlar
Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'e Ceyda Düvenci ve Nefise Karatay Sahip Çıktı Eski Miss Turkey Güzelleri İdil Bilgen'e Sahip Çıktı