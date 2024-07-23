Türkiye'nin Beyaz Et Devine Milyarlarca Liralık Ceza
Rekabet Kurumu, Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerine tarihi bir ceza verdi. Geçtiğimiz aylarda başlatılan soruşturmanın ardından incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte Lezita, Beypiliç, Şenpiliç ve Keskinoğlu firmalarına toplam 1.2 milyar liralık ceza kesildi.
Türkiye, Avrupa'nın en çok beyaz et tüketen ülkeleri arasında yer alıyor. Bu durum, geçmiş yıllarda kırmızı et fiyatlarının çok daha pahalı olmasıyla açıklanırken, yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle katlanarak artan beyaz et fiyatları adeta kırmızı ete rakip olmuş durumda.
Beyaz et fiyatlarında yaşanan sert yükselişe rağmen vatandaşın talebinin azalmaması üzerine milyarlarca liralık kar açıklayan beyaz et firmalar, Rekabet Kurumu'nun kıskacına alınırken, başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.
LEZİTA, BEYPİLİÇ, ŞENPİLİC VE KESKİNOĞLU'NA CEZA YAĞDI
Beyaz et pazarının önemli aktörlerinden 4 şirkete toplamda 1.2 milyar liralık ceza kararı alan Rekabet Kurumu, bu alanda son yılların en yüksek para cezasını kesmiş oldu. Şirketlerin uzlaşmayı tercih ettiği belirtilen açıklamada, cezanın detayları şu şekilde paylaşıldı...