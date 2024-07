Türkiye'nin Beyaz Et Devine Milyarlarca Liralık Ceza

Türkiye, Avrupa'nın en çok beyaz et tüketen ülkeleri arasında yer alıyor. Bu durum, geçmiş yıllarda kırmızı et fiyatlarının çok daha pahalı olmasıyla açıklanırken, yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle katlanarak artan beyaz et fiyatları adeta kırmızı ete rakip olmuş durumda.



Beyaz et fiyatlarında yaşanan sert yükselişe rağmen vatandaşın talebinin azalmaması üzerine milyarlarca liralık kar açıklayan beyaz et firmalar, Rekabet Kurumu'nun kıskacına alınırken, başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.



LEZİTA, BEYPİLİÇ, ŞENPİLİC VE KESKİNOĞLU'NA CEZA YAĞDI



Beyaz et pazarının önemli aktörlerinden 4 şirkete toplamda 1.2 milyar liralık ceza kararı alan Rekabet Kurumu, bu alanda son yılların en yüksek para cezasını kesmiş oldu. Şirketlerin uzlaşmayı tercih ettiği belirtilen açıklamada, cezanın detayları şu şekilde paylaşıldı...