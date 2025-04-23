Vakko’nun Veliahtına İstanbul Krizi: Bu Detay 2 Yıl Sonra İlk Defa Ortaya Çıktı

YAĞCIOĞLU'NDAN AYRILIK MESAJI

Selin Yağcıoğlu, ayrılığı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı.

Bu açıklama duygusal bir veda gibi görünse de, perde arkasında yaşananların çok daha karmaşık olduğu iddia ediliyor.