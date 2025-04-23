Vakko’nun Veliahtına İstanbul Krizi: Bu Detay 2 Yıl Sonra İlk Defa Ortaya Çıktı
Vakko’nun veliahtı Allan Hakko ile Selin Yağcıoğlu’nun ilişkilerinin bitmesinin ardından o detay günyüzüne çıktı.
Kaynak: Hürriyet
Vakko’nun veliahtı Allan Hakko ile sosyal medya dünyasının popüler ismi Selin Yağcıoğlu, iki yıldır süren ilişkilerini sessiz sedasız noktaladı. Ayrılığı duyuran Yağcıoğlu, yaptığı açıklamada “2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı” ifadelerini kullansa da, kulislerde çok daha farklı bir neden konuşuluyor.
AYRILIĞIN ALTINDAKİ ŞAŞIRTAN SEBEP
İddialara göre çiftin yollarını ayırmasının arkasında, birlikte yaşama teklifi yer alıyor. Selin Yağcıoğlu’nun, Allan Hakko’ya aynı çatı altında yaşama teklifinde bulunduğu ve bu isteğin Hakko tarafından “baskı” olarak algılandığı öne sürüldü.
AVRUPA YAKASI - ANADOLU YAKASI KRİZİ Mİ?
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, İlişkinin detaylarına dair konuşulanlara göre, Avrupa Yakası’nda ikamet eden Allan Hakko, Anadolu Yakası’nda yaşayan Yağcıoğlu’nun ev fikrine sıcak bakmadı. Bu fikir ayrılığı, ilişkinin geleceğini sorgulamalarına ve sonunda yollarını ayırmalarına neden oldu.
YAĞCIOĞLU'NDAN AYRILIK MESAJI
Selin Yağcıoğlu, ayrılığı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı.
Bu açıklama duygusal bir veda gibi görünse de, perde arkasında yaşananların çok daha karmaşık olduğu iddia ediliyor.
MAGAZİN DÜNYASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Bir dönem aşklarıyla gündemden düşmeyen çiftin ayrılığı, hem sosyal medyada hem de magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı. İlişkilerinde gösterdikleri uyumla takdir toplayan ikilinin, birlikte yaşama konusundaki fikir ayrılığına takılması, sevenlerini şaşırttı.