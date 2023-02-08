Mikail bebeğin kurtarılma anı kamerada
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem afetinden sonra profesyonel ekibi ile yola çıkan Gürsu Arama Kurtarma Ekibi (GÜRAK), enkaz altından bir bebeği uzun uğraşlar sonucu kurtardı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem afetinden sonra profesyonel ekibi ile yola çıkan Gürsu Arama Kurtarma Ekibi (GÜRAK), enkaz altından bir bebeği uzun uğraşlar sonucu kurtardı.
2 gündür kanepeye sıkışmış şekilde bekleyen Mikail bebek, GÜRAK ekibinin kolları arasında hastaneye kaldırıldı. Gürsu arama kurtarma ekipleri Mikail’e nefes oldu
Kaynak: İHA
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