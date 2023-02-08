Edirne'den Hatay'a giden ekipler enkaz altındaki 2 yurttaşı kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Edirne'den Hatay'a giden ekipler 2 vatandaşa sağ olarak ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Edirne AFAD gönüllüleri, enkazdan 2 vatandaşı sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında kısa sürede harekete geçerek Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaşan Edirne AFAD gönüllü ekipleri, 2 vatandaşa sağ olarak ulaştı. Vatandaşların kurtarılma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

 

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