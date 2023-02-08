Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: Ben çok ağırım ama

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden biri olan Hatay’da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından sağ kurtarılan 5 yaşındaki Serap Ela’nın enkazdan çıkartılırken ki sözleri ise dikkat çekti. Küçük Ela: “Ben çok ağırım ama” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremin etkilendiği illerden birisi de Hataydı.

Hatay’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) de içinde olduğu ekipler AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor. Ekipler, son olarak Hatay Merkez Atatürk Caddesi’ndeki enkazdan 5 yaşlarındaki Serap Ela’yı sağ çıkarttı. Küçük Serap’ın kendisini çıkaran kurtarma görevlisine “Ben ağırım ama” sözleri dikkat çekti.

 

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