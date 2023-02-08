İzmir itfaiyesi aynı binanın enkazından biri çocuk 3 kişiyi kurtardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekiplerinin Hatay’da yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geldi. Ekipler Narlıca Mahallesi’ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşındaki çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak çıkardı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Acil Kurtarma Sağlık ekiplerinin Hatay'da yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geldi. Ekipler Narlıca Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşındaki bir çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir itfaiyesi personelinin 3,5 yaşındaki Hamdi ismindeki bir çocuğu enkazdan sağ olarak kurtardığını duyurdu.

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Kaynak: İHA

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