Hatay Antakya'da çöken binadan biri sağ iki kişi çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız sürdü. Merkez Antakya ilçesi çöken bir binada çalışma yapan ekip enkazdan ses duydu. Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, enkazda biri kadın iki kişiye ulaştı.

Enkazdan kadın sağ çıkarılırken, diğer kişinin hayatını kaybettiği belirlenerek, cansız bedeni bulunduğu bölgeden alındı.