İngilizce öğretmeni Mehmet Acar 54 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ile sarsılırken enkazdan 54 saat sonra iyi haber geldi.

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Deprem bölgesinden tüm Türkiye'ye umut olan haberler geliyor. Kahramanmaraş'ta 54 saat sonra İngilizce öğretmeni Mehmet Acar (33) sağ olarak kurtarıldı. Aynı binada odaklanan ekipler son bir saat içerisinde 2'si kadın 3 kişiyi çıkarmış oldu. Binada bir kişinin daha sağ olduğu bildirildi.

Binlerce kurtarma personeli deprem bölgesinde canla başla çalışıyor. Kahramanmaraş İsmet Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yıkılan 7 katlı Yenişehir Apartmanı enkazından 54 saat sonra İngilizce öğretmeni Mehmet Acar için ekipler seferber oldu.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir Apartmanı'ndan 1 saat içerisinde Zeliha Gümüşoluk (85) ve Makbule Dağdöndüren (72) kardeşleri çıkarmıştı. Son olarak da öğretmen Mehmet Acar sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Mehmet Acar, kendisini çıkartan görevlilerin elini tutup moral bulmaya çalıştı. Acar ekiplere teşekkür ederken, tedavisi için ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü.
Aynı binadan bir kişinin daha sağ olduğu bildirildi.

 
 
 
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